Harris har vært en omstridt mann i Sør-Korea og kritisert på flere fronter, noe som tok en ny vending da også barten hans fikk medfart.

Ambassadøren, som har en japansk mor, ble i avisspalter anklaget for å ha en bart som minnet om japanske generaler på den tiden Sør-Korea var under okkupasjon, skriver NTB.

Harris har selv vist til at barten er et personlig anliggende, og i januar avviste han de historiske sammenligningene. Men i helgen la han ut en video på sosiale medier av at han tok barten på en tradisjonell sørkoreansk frisørsalong.

Glad I did this. For me it was either keep the ‘stache or lose the mask. Summer in Seoul is way too hot & humid for both. #COVID guidelines matter & I’m a masked man! Enjoyed getting to know Mr. Oh & appreciated his heartfelt words about how much he values the #USROKAlliance. https://t.co/ja2WMD49Fr

— Harry Harris (@USAmbROK) July 25, 2020