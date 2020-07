annonse

Svensk lagmannsrett mente at dommen i tingretten, som innebar utvisning, var for streng.

En 46 år gammel serbisk mann i Sverige ble nylig dømt for å ha voldtatt sin kjærestes datter hundrevis av ganger.

De grove seksuelle overgrepene mot jenta startet da hun var ti år gammel. Det fortsatte i tre år, inntil jenta selv hadde greid å ta opptak som kunne brukes som bevis. Under tiden overgrepene pågikk truet mannen jenta med at han ville skade eller drepe hennes familie, dersom han ikke fikk det som han ville. Dette skriver nettavisen Nyheter Idag.

Jenta klarer ikke å huske hvor mange ganger hun ble voldtatt, men har anslått at det skjedde mellom 500 og 600 ganger. Svensk tingrett har lagt til grunn at det dreier seg om hundrevis av tilfeller med grov voldtekt av barn.

Psykisk lidelse

I den opprinnelige dommen skrev tingretten følgende:

«Kriminaliteten har medført skade i form av stor psykisk lidelse for jenta, og kommer med stor sannsynlighet til å medføre men for livet.»

Opprinnelig dømte tingretten serberen til 13 års fengselsstraff, samt utvisning. Dette ettersom man bedømmer at mannen har svak tilknytning til Sverige. Han har tre egne barn i landet, men ble i 2013 dømt til fengsel for å ha mishandlet to av disse. Det tredje barnet er plassert i fosterhjem, og har uttrykt at hun ikke vil ha kontakt med sine foreldre, og at hun blir glad om faren hennes blir utvist.

Videre er mannen dømt for 19 brudd på svensk straffelov tidligere.

Blokkerer utvisning og senker straffen

Dommen fra tingretten ble imidlertid anket til hovrätten, som er den andre allmenne domstolsinstans i Sverige, tilsvarende lagmannsretten i Norge. Til tross for at også denne instansen anser at serberen er skyldig i flere hundre voldtekter, mener man at 13 års fengselsstraff er for strengt, og dømmer mannen i stedet til fengsel i tolv år.

Videre har instansen bestemt at det ikke blir noen utvisning. Til forskjell fra tingretten anser man at serberen har sterkt tilknyting til Sverige. Hovrätten bedyrer at det finnes «visse tegn» på mangler i mannens sosial tilpasning.

«Noe støtte for at han på grunn av tilbakevendende kriminalitet skulle ha en asosial livsførsel eller kriminelle verdier, gir etterforskningen imidlertid ikke», skriver de i sin dom.