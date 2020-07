annonse

WHO advarer mot stadige endringer i nasjonale myndigheters coronarestriksjoner.

Sjefen for krisehåndtering i WHO, Mike Ryan, uttalte mandag at det er vanskelig forstå budskapet i restriksjonene, om de ikke er konsistente, og hvis innholdet endrer seg for ofte. Det melder NTB.

– Det er vanskelig for skolene å sortere ut hva som gjelder, og det er vanskelig for næringslivet med stadig nye bestemmelser, sa Ryan på en pressekonferanse i Genève i Sveits.

Han slo også fast at mange mennesker går lei og unnlater å etterfølge reglene hvis de endres for ofte.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus advarer verden mot å tro at krisen er over. Det fremgår av tall fra WHO at antallet bekreftede smittetilfeller har doblet seg til 16 millioner bare i løpet av de siste seks ukene