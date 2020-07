annonse

annonse

Når vi nå ser at Frankrike følger Storbritannia i å si nei til kinesiske Huawei’s 5G-teknologi av sikkerhetsmessige grunner, venter vi bare på Tysklands avgjørelse før Norge tør uttale seg.

For hva USA tør å si høyt og tydelig, er at Kina står for allslags tyveri og svindel. Senest også for det dødelige Covid-19, viruset som setter Vesten økonomisk relativt og reelt tilbake. Erna Solberg sitter stille også i teknologibåten som synes å drifte i feil retning. Vi minnes med gru hennes knefall for Kina i forbindelse med norsk lakseeksport. Utilgivelig svakt, ja, unødvendig.

Les også: Erna, hvem holder med Norge, for annet enn pengene?

annonse

Kinas 5G-teknologi er velegnet til å overvåke befolkningen og til å hente ut data verdt milliarder. Uten at jeg helt forstår det, angivelig vil Huawei-teknologien medføre store infrastrukturinstallasjoner. Men det store problemet er selve leverandørrollen av utstyret, som det kan fuskes med og som det derfor ikke kan stoles på. Altså, teknologidelen er en del av problemet, utstyret et annet. Dette må kunne kommuniseres til det norske folket på en åpen og skikkelig måte. Når vi nå ser hva store andre land sier og gjør.

Hva regjeringen foreløpig har fortalt oss, er bare at 5G skal brukes til å gi bedre tjenester og oss nye bruksområder. Men hvilke farer og/eller ulemper er forbundet med vår implementering av et nytt og/eller utvidet kommunikasjonssystem? Hva med nettangrep som PST advarer oss om, og hva med militære utfordringer? Vi er medlem av Nato. Bør ikke alle slike land være på linje også med hensyn til leverandørrollen? Uansett snakker vi om svære utgifter og kanskje nær irreversible valg eller konsekvenser.

Les også: Hvor er Erna Solbergs ankerfeste?

annonse

Og hvor mye penger er det i realiteten snakk om for å bygge ut et 5G-nettverk? Og hva er tidsrammen? 5G vil øke den elektroniske mikrostrålingen som vi omgies av hele tiden, og der er seriøse forskere som roper varsku. Selv vil jeg påpeke det åpenbare, at våre riksmedier ikke synes å bry seg. De bedriver useriøs «Se og Hør»-lignende underholdning og svikter totalt slik sin viktige korrigerende rolle som den fjerde statsmakt. Pressestøtten må avsluttes, da den er blitt totalt meningsløs, for samfunnet fordummende. Mediene er til dels bevisst løgnaktige.

Tyskland er stort nok til gjennom Siemens til å være egen 5G-leverandør, vil jeg tro. Men tyskerne «streker» overfor Nato, med sin forsømte forsvarsinnsats, samt grunnet Angela Merkels østlige politikk – som hun også forsøker å få Erna og Norge med på, det vil si oss vekk fra vår tradisjonelle Atlanterhavspakt. For forsvarsløse lille Norge er kommunismen utvilsomt farlig, og spesielt nå, med et opprustet imperialistisk Kina i kulissene. Vi var bedre istand til forsvare oss i 1940, da nazistene overfalt oss enn i dag. Den gang var vi et fattigere land enn i dag. I dag med vårt oljefond har vi ingen unnskyldning. Ei heller Tyskland som igjen er blitt Europas sterkeste land, nå med hele EU som sitt hjemmemarked. Driftige, kløktige karer disse tyskerne. Akkurat som kineserne.