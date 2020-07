annonse

Tiltaket ble kunngjort mandag og er en del av president Emmanuel Macrons plan for å redusere CO2-utslipp. Heretter blir det kaldt å nippe vin og drikke kaffe utendørs på restauranter og kafeer vinterstid.

Presidentens grønne ambisjoner kommer til syne i den økonomiske pakken som skal få Frankrike på fote etter covid-19-krisen.

Etter de voldsomme sammenstøtene mellom politi og de gule vestene i fjor, opprettet presidenten et Borgernes Klimaråd. Disse kunngjorde flere titalls forslag, blant dem forbud mot elektrisk oppvarming av uteserveringer, skriver NTB.

Røykeforbud

Det ble innført røykeforbud i Frankrike i 2008. Eiere av barer og restauranter skjønte fort at kundene kunne beholdes ved å la dem bestille utendørs med kunstig varme. Slike varmelamper er også utbredt i Norge.

Miljøvernere har imidlertid kalt det sløsing med strøm og gass. Etterhvert har en håndfull franske byer innført forbud mot utendørs oppvarming, men i Paris har myndigheten holdt stand under henvisning til store tap for restaurantbransjen.

Men mandag varslet altså Macrons nye miljøvernminister Barbara Pompili at det fra slutten av neste vinter blir nye regler og at kundene heller får kle på seg. Restaurantene får fortsette med oppvarming denne vinteren ettersom mange av dem sliter økonomisk.

Sløsing

– Folk forstår at vi befinner oss i en farlig situasjon. Hvis vi ikke gjør noe, får vi en økologisk krise etter den pågående helsekrisen. Vi kan ikke fortsette å varme opp uteserveringer når det er null grader, bare for at folk skal kunne sitte i varmen og ta en kaffe. Det er energisløsing, sa ministeren i et intervju med avisa Le Monde.

Det blir også forbudt å holde dørene åpne til bygninger med luftavkjøling om sommeren, skriver NTB.