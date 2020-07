annonse

annonse

Hollywood-stjernen Tom Cruise inviteres til Norge med filmteam, mens breddeidretten er ennå på vent. – Arrogant, sier Frps Silje Hjemdal.

– Regjeringen har besluttet å åpne innreise til Norge og unntak for karanteneplikt for deltakere i film- og serieproduksjoner som skal spilles inn i Norge, sier hun til TV2.

I august kommer Tom Cruise tilbake til Norge for spille inn «Mission Impossible 7». De blir prioritert, mens breddeidretten må vente.

annonse

Les også: Åpent brev til Abid Raja: Kulturlivet er næring

– Vi må ikke glemme at dette gjelder ganske mange mennesker rundt om i Norge. Hvorfor skal ikke Stian og Anette få drive med sin idrett, men man skal lage spesialregler for film?, spør Silje Hjemdal (Frp) i kulturkomiteen på Stortinget og legger til.

– Jeg forstår at folk blir frustrert og kanskje til og med forbanna, når de gang på gang har krevd svar fra en minister som ikke klarer å komme seg ut fra garderoben, sier Hjemdal.

annonse

Hjemdal mener Abid Raja oppfattes arrogant, og at han fremstår som en minister for finkulturen og ikke for folk flest.

Les også: Raja etter møte med NFF: Ber helsemyndighetene vurdere breddefotballens smittetiltak

Frp-leder Siv Jensen reagerer også. Hun skriver følgende på Facebook:

– Abid Raja hastebehandler for å få snakke med kjendisene, mens breddeidretten ikke engang får svar. Dette er ikke godt nok fra regjeringen.

– Jeg flirer litt når jeg ser hvor enkelt det er at en amerikansk superkjendis kan ta en telefon, og så kalles det inn til pressekonferanse hvor det kommer fram at filmen skal spilles inn i Norge. Vi fremstår litt som nissenes hjemland i dette tilfellet, sier Aage Aaberge produsent i Nordisk Film til Dagsavisen og tilføyer.

Avfeier kritikken

annonse

Abid Raja sier på sin side at beslutningen om Tom Cruise og filmteamet er gjort på grunnlag av tilsagn fra Norsk Filminstitutt. Det er også bestemt av en samlet regjering. Innspillingen skal også være under strenge vilkår og har budsjettert med seks millioner i virustiltak. Han håper også at breddeidretten igjen kan starte opp, men regjeringen venter på råd fra FHI og Helsedirektoratet.