Somalia har blitt et norsk pengesluk – til vanstyre og korrupsjon.

I en artikkel i Washington Examiner tas det et oppgjør med USAs bistand til Somalia. Pengene har gått til et korrupt system der politikerne begunstiger seg selv, i stedet for å hjelpe den lutfattige befolkningen.

Kritikken rammer i like stor grad Norge som USA. Norge er nemlig, sammen med Storbritannia, Sverige og USA et av landene som gir mest penger til Somalia, ifølge Norad.

Siden 2010 har Norge donert ca 400 millioner kroner årlig til Somalia, i direkte støtte. I tillegg kommer støtte til ikke-statlige organisasjoner og støtte gjennom multinasjonale organisasjoner Norge bidrar til.

Nå har den såkalt «norske» statministeren Hassan Ali Khaire blitt tvunget til å trekke seg.

Skriver ikke

VG presenterer mannens reise til Norge som flyktning, hvor han slo seg opp i bistandsbransjen, før han flyttet hjem til Somalia og fikk et liv i politikken. Med en bakgrunn som landdirektør i Flyktninghjelpen, har han i dag blitt en korrupt topp-politiker.

Dette skriver imidlertid ikke VG om. I Washington Examiner kan vi imidlertid lese om hvordan Khaire først ble bestukket for å godta å trekke seg, før han ombestemte seg, men til slutt ble kastet likevel. Tidligere har samme avis stilt den «norske» statsministeren en rekke kritiske spørsmål, også dette uten den helt store oppmerksomheten i den norske pressen.

Demokratisk valgt diktator

Igjen sitter Somalias president Mohamed Abdullahi Mohamed, bedre kjent som Farmajo, som en eneveldig tyrann. Heller ikke dette får vi lese om i norske medier, eller om hvordan Norge og Vesten har vendt det blinde øye til hvordan han møysommelig har ryddet vekk motstandere på hans vei til å bli en ny, «demokratisk valgt» diktator.

Men det er ikke bare norsk presse som har latt seg blende av at vi har fått en «nordmann» i Mogadishu. I 2019 åpnet utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide lommeboken og ga Khaire et kortsiktig overgangslån på 3,135 milliarder kroner til Somalia for å fjerne Somalias misligholdte gjeld overfor Verdensbankens fond for de fattigste landene (IDA).

Søreide benyttet samtidig anledningen til å skryte av at Khaire hadde iverksatt «flere viktige politiske og økonomiske reformer».

Nå er det stille fra Søreide. Det er det også fra Solberg, som lot seg avfotografere i møte med statsministeren i 2018.

Men selv om norsk og vestlig bistandspolitikk nok en gang har spilt fallitt, er det ingen grunn til å tro på noen selvransakelse i Utenriksdepartementet eller hos Statsministerens kontor.

Det er ikke overraskende. Som Terje Tvedt beskriver i bestselgeren Det internasjonale gjennombruddet ble Norge en humanitær stormakt uten noen politisk diskusjon, debatt eller innsigelser. På kort tid gikk Norge fra å være etnisk homogent, uten noen form for utenrikspolitisk ambisjoner, til å bli et multikulturelt land med et bistandsbudsjett Terje Tvedt sammenlikner med det amerikanske industri-militære kompleks.

Norske politikere stråler i glansen «verdensmester i utviklingshjelp». Det er ingen grunn til å tro at fiaskoen i Mogadishu kommer til å endre på dette.