Et «dossier» laget av den tidligere MI-6 ansatte Christopher Steele var det FBI brukte for å startet etterforskningen av Donald Trump og avlyttingen av nære medarbeidere. Nå viser det seg at kilden til de diskrediterte opplysningene var Igor Danchenko, 42, bosatt i Washington.

Til nå har de fleste gått ut fra at kilden i det minste var en russer i Russland. Det ble påstått at Trump-kampanjen søkte aktiv støtte fra Russland for å vinne over Hillary Clinton.

FBI visste hvem Danchenko var og intervjuet ham allerede i 2017. Det var på lørdag at Danchenkos advokat bekreftet til New York Times at han var kilden til Steele.

Danchenko er en russer født i Ukraina, som er utdannet i USA. Fra 2005 til 2010 jobbet han for tenketanken Brookings Institution.

Fox News analytiker Gregg Jarrett sier at han kom over Danchenkos navn flere ganger underveis i den pågående etterforskningen, men at han ikke kunne få det til å stemme.

– Det virket simpelthen for idiotisk og vilt at Steels kilde ikke var en russer, men en mann i Washington som jobber for den liberale Brookings Institution, sier han i et intervju med Fox News.

Men «nå gir det faktisk mening,» sier han: «President for Brookings på den tiden var Strobe Talbott, en god bekjent av Hillary Clinton og en mann som hadde sine egne kontakter med Christopher Steele.»

Omstendighetene rundt FBIs overvåkning og etterforskingen er fortsatt en pågående sak under Justisdepartementet i USA. Den ledes av John Durham.

I disse dager er det også en høring i justiskomiteen i Kongressen med justisminister Barr. Temaene er flerfoldige, men inkluderer Russlands-etterforskninger, skriver Fox News.