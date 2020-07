annonse

Først ble årets hajj avlyst som følge av corona-pandemien. Nå åpner Saudi-Arabia imidlertid for en kraftig amputert versjon.

Hajj (uttales hadsj) er en pilegrimsferd som etter gjengs oppfatning må gjennomføres av alle muslimer som har helse og økonomi til en slik reise. Årlig valfarter derfor flere millioner til byen Mekka i Saudi-Arabia for å gå rundt Kaba: en sortdrapert steinbygning som er blant islams viktigste helligdommer.

Utsiktene til at hajj kunne bli en smittekarusell hvor tusener av folk vandrer tett sammen og kysser og berører de samme overflatene, har fått saudiske myndigheter til å kaldsvette. Derfor har landet både stengt grensene for utlendinger – og varslet en kraftig amputert versjon av den årlige marsjen rundt Kaba.

Saudi-Arabia har over 253.000 påviste smittetilfeller av COVID-19, smitten som forårsakes av coronaviruset SARS-CoV-2. Landet sliter med å få bukt med smitten, og hadde i juni og juli dobbelt så høy aktiv smitte som i mai.

Nå har Saudi-Arabia kunngjort at årets hajj starter 29. juli. Myndighetene har satt et tak på 1.000 deltakere, herunder helse- og sikkerhetspersonell som har overlevd COVID-19. Deltakelsen begrenses til personer under 65 år som ikke har kronisk sykdom.

Ifølge tradisjonen skal profeten Muhammed ha gjennomført en avskjedsprosesjon rundt Kaba kort tid før han avled i år 632 etter Kristus. Dermed ble grunnlaget for hajj lagt.

Det er månens posisjon som bestemmer hvilken dag hajj faller på. Profeten Muhammed påberopte islam å være en fortsettelse av jødedommen og kristendommen gjennom å være den siste åpenbarelsen fra Gud.

Noen forskere mener imidlertid at islam bygger på tidligere polyteistisk religion i Arabia, herunder at Allah egentlig er måneguden al-Ilah. Halvmånen og stjernen er den dag i dag et sentralt symbol i islam.