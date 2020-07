annonse

I en kronikk i Newsweek går professor i epidemiologi, Harvey A. Risch, hardt ut mot myndighetenes håndtering av malariamedisinen hydroxyklorokin.

– Vitenskapen og dataene er tydelige. Når hydroxyklorokin gis tidlig i sykdomsforløpet, før viruset har replikert ut av kontroll, er medisinen svært effektiv – og spesielt om den gis i kombinasjon med antibiotikaene azithromycin eller doxycycline og tilskudd av sink, skriver han.

Risch, som selv har publisert over 300 studier og innehar seniorposisjoner i flere journaler, uttrykker frustrasjon over at han midt i en krise må kjempe for en medisinsk behandling av helt andre grunner enn de vitenskapelige.

Den 27. mai publiserte Risch artikkelen «Early Outpatient Treatment of Symptomatic, High-Risk COVID-19 Patients that Should be Ramped-Up Immediately as Key to the Pandemic Crisis» i American Journal of Epidemiology (AJE). I artikkelen analyserer Risch fem studier som viser betydelig gevinst for pasienter som ble behandlet med hydroxyklorokin, samt flere studier som vurderte tryggheten ved medisinen. Han konkluderer i artikkelen med at medisinen umiddelbart må markedsføres og gjøres tilgjengelig for allmennlegene.

I etterkant har det kommet flere studier som bekrefter funnene. Syv av disse diskuterer Risch i et oppfølgingsbrev i AJE, hvor han igjen oppfordrer myndighetene om å sette hydroxyklorokin tidlig inn i behandlingen av høyrisikopasienter. Brevet inkluderer vurdering av en ny studie med 400 høyrisikopasienter behandlet av Dr. Vladimir Zelenko i New York hvor ingen døde, fire studier med behandling av totalt 500 høyrisikopasienter på sykehjem og klinikker i USA hvor alle overlevde, en kontrollert test på 700 pasienter i Brasil som viste betydelig redusert risiko for alvorlig sykdomsforløp og kun to døde, og en ny fransk studie på 398 pasienter som konkluderte med betydelig redusert risiko for alvorlige sykdomsforløp.

I kronikken forteller Risch også om «naturlige eksperimenter» basert på hvordan hydroxyklorokin er blitt gjort tilgjengelig i større befolkningsgrupper. Etter koronautbruddet I Pará, Brasil, økte dødsraten eksponentielt med økningen i antall smittede. Det lokale nettverket av offentlige sykehus gikk da til anskaffelse av 75.000 doser azithromycin og 90.000 doser med hydroxyklorokin som de administrerte ut til de smittede. Etter dette begynte dødsraten å falle og er nå 1/8 av det den var på det meste. Sveits opplevde motsatt effekt da de i kjølvannet av de negative medieomtalene forbød bruk av hydroxyklorokin. Dette skjedde den 27. mai. To uker senere, den 10. juni, var antallet koronadødsfall firedoblet. Den 11. juni trakk Sveits forbudet tilbake og pr 23. juni var dødsraten igjen nede på nivået de hadde før forbudet.

Så hvorfor har behandling med hydroxyklorokin blitt så kontroversielt? Professor Risch peker på tre årsaker:

Medisinen er blitt svært politisert. For mange er den blitt en markør for politisk identitet.

Risch går ikke inn på bakgrunnen til dette, men politiseringen oppsto etter at president Trump promoterte medisinen som lovende i kampen mot koronaviruset. Det førte umiddelbart til negativ omtale hvor flere større hovedstrømsmedier gikk så langt som å omtale den 70-årige medisinen som «farlig». Guvernøren i Nevada, Steve Sisolak (D), gikk et skritt lenger og innførte forbud mot å skrive ut medisinen til koronapasienter.

For det andre, skriver Risch, er medisinen blitt brukt feil i mange studier.

– Hydroxyklorokin har vist seg effektiv på høyrisikopasienter når den settes inn tidlig. Men som man kan forvente av en antiviral medisin vil den være mindre effektiv dersom den gis sent i sykdomsforløpet. Mange studier er utledet av pasienter som har havnet på sykehus med langt fremskreden sykdom, skriver han.

Den tredje faktoren er i følge Risch bekymringer reist av FDA (US Food and Drug Administration) og flere andre om risikoen for hjerteflimmer hos pasientene. Dette er en mulig bivirkning, spesielt når hydroxyklorokin kombineres med azithromycin.

FDA baserte sine kommentarer på data fra sitt «Adverse Event Reporting System». Systemet har fanget opp nærmere tusen tilfeller med hjerteflimmer. Siden rapporteringen fordrer at leger eller pasienter etablerer kontakt med FDA, er tallet trolig høyere, mener Risch.

– Men det FDA ikke forteller er at de rapporterte tilfellene stammer fra flere titalls millioner pasienter som i en årrekke har benyttet hydroxyklorokin i behandling av lupus og reumatisme. Selv om antall pasienter som opplever hjerteflimmer var ti ganger høyere enn de rapporterte tilfellene, ville risikoen likevel være liten dersom den vurderes opp mot dødeligheten som nå eksisterer blant høyrisiko koronapasienter som ikke får adekvat behandling. Dette bekreftes av en studie utført av Oxford University på 320.000 eldre pasienter som bruker hydroxyklorokin og azithromycin, og som viser en overdødelighet pga hjerteflimmer på mindre enn 9 av 100.000 pasienter. En ny studie publisert i The American Journal of Medicine, utført av etablerte kardiologer over hele verden, støtter dette fullt ut, skriver Risch.

– I fremtiden tror jeg denne miserable håndteringen av hydroksyklorokin vil bli studert av sosialmedisinere som et klassisk eksempel på hvordan uvitenskapelige faktorer kan overstyre medisinske bevis. Men akkurat nå krever virkeligheten et klart, vitenskapelig blikk på bevisene. Av hensyn til høyrisikopasienter, av hensyn til våre foreldre og besteforeldre, for de arbeidslediges skyld, for vår økonomi og for vår politikk – og spesielt de som er uforholdsmessig berørt, må vi øyeblikkelig begynne å behandle pasientene, avslutter Risch.