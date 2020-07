annonse

AUF ønsker å få Ap med på en ny og radikal boligpolitikk som vil bety langt høyere skatter for boligeiere.

AUF-leder Ina Libak mener dette er løsningen for å få flere unge inn i boligmarkedet, skriver Klassekampen.

– Hvis man ikke har foreldre til å hjelpe, er man nesten i en umulig situasjon. Vi holder på å få en generasjon av unge som ser inn på et boligmarked de ikke har mulighet til å komme inn på, sier hun.

Eiendomsmeklerselskapet Krogsveen kan fortelle at boligprisene i Norge har steget med 130 prosent de siste 15 årene. I Oslo er det snakk om over 170 prosent.

Dagens boligeiere har en såkalt verdsettingsrabatt på 75 prosent for primærboligen når formuesskatten skal beregnes. AUF vil med sitt forslag senke verdsettingsrabatten til 20 prosent for primærbolig, 15 prosent for fritidseiendom og fjerne den helt for sekundærboliger.

Det vil gi en kraftig skatteskjerpelse.

– Dette er økonomisk fornuftig politikk, sier AUF-lederen.