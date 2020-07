annonse

annonse

Den engelske statsministeren, Boris Johnson, frykter et nytt coronavirus-utbrudd innen to uker.

Det har ligget i kortene at et nytt utbrudd av Covid-19 kunne komme i vinter, men nå frykter Boris Johnson at det kan komme så tidlig som innen to uker, skriver Daily Mail.

Johnson er opptatt av at britene ikke må senke skuldrene når det gjelder smittevernsråd fra Regjeringen.

annonse

– Det viktigste for alle nå, i alle samfunn, er å følge rådene slik at ingen blir smittet ved et uhell og deretter kan vi lette på restriksjonene, sa Johnson.

– Dessverre så står vi ovenfor en virkelighet nå som tilsier at om vi ikke er årvåkne nok så kan trusselen om en ny bølge av viruset fra Europa være over oss, la han til.

Den engelske statsministeren sier dette etter at coronasmittede i England økte med 30 % på bare en uke.

annonse

Daglige nye smittede ligger nå på rundt 700 stykker, noe som er det høyeste i England på tre uker.

Britiske myndigheter har ikke oppgitt hvor mange briter som har blitt testet for SARS-CoV-2 viruset siden 22. mai i år, så det nøyaktige tallet er dermed uklart.

På det verste døde 1000 briter daglig i midten av april av viruset, mendet tallet har sunket med 20-30 % ukentlig siden starten av mai.