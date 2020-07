annonse

Youtube, Facebook og Twitter har sensurert pressekonferansen der leger hevder malariamedisinen Hydroksyklorokin fungerer mot koronaviruset. I Norge påstår statskanalen NRK at legene sprer «falsk informasjon».

President Donald Trump har lenge blitt latterliggjort av de etablerte mediene i Norge for å ha tatt malariamedisinen Hydroksyklorokin. Han har også blitt kalt farlig for å promotere medisinen.

I en kronikk i Newsweek går imidlertid professor i epidemiologi, Harvey A. Risch, ut og støtter bruken av malariamedisinen hydroxyklorokin.

– Vitenskapen og dataene er tydelige. Når hydroxyklorokin gis tidlig i sykdomsforløpet, før viruset har replikert ut av kontroll, er medisinen svært effektiv – og spesielt om den gis i kombinasjon med antibiotikaene azithromycin eller doxycycline og tilskudd av sink, skriver han.

Tirsdag gikk også leger fra Americas Frontline Doctors ut og hevdet at Hydroksyklorokin hjelper mot covid-19.

Se pressekonferansen i video under.

Fjernet

Video av pressekonferansen ble lagt ut på de største sosiale plattformene Youtube, Facebook og Twitter, og ble sett over 17 millioner ganger før de ble fjernet.

Donald Trump og hans sønn la ut video av pressekonferansen, noe som førte til at Donald Trump Jr. ble midlertidig utestengt. Utestengelsen gjorde at NRK laget sak.

– Twitter har begrenset kontoen til Donald Trump jr. etter at han delte falsk informasjon om koronaviruset. Presidenten delte også den samme videoen, som nå er fjernet, skrev NRK-journalist Mariann Strand.

I NRKs artikkel står det ingenting om at videoen var fra pressekonferansen til legene fra Americas Frontline Doctors. Legene er ikke blitt nevnt i det hele tatt.

– Malariamedisinen ansees ikke for å være en effektiv behandling mot koronaviruset, står i uthevede bokstaver helt sist i den korte NRK-saken.

At både Youtube, Facebook og Twitter nå sensurerer og fjerner videoer fra pressekonferanser fra leger, skaper voldsomme reaksjoner.

– Vi ser nå et nytt nivå av sensur. Er det dette dere vil ha, spør en lege på twitter.

Wow. It appears Squarespace took down our website today https://t.co/I6T8VoAoCr. We are reaching new levels of censorship. Do people agree with this? pic.twitter.com/K7e5kKZrZd — James Todaro, MD (@JamesTodaroMD) July 28, 2020

Også andre leger er sjokkerte over sensuren.

My friend and physician colleague @stella_immanuel has had her Fakebook page shut down! Censorship of YOUR doctors alive and well in Cuba, ooops I mean America. — Rupali Chadha, M.D. (@RupaliChadhaMD) July 28, 2020

President Trump ble spurt om medisinen på pressekonferansen tirsdag og bekreftet at han hadde tiltro til legene ettersom han selv har tatt medisinen.

The President is asked about his tweets and discusses his support for Hydroxychloroquine pic.twitter.com/yFjYXZAWdO — Acyn Torabi (@Acyn) July 28, 2020

Det er også mye frustrasjon og sinne mot Twitter som opptrer som en «faktasjekker».

Twitter now the beholders of what is true and what is false … — Phoenix- rising (@achilies17) July 28, 2020