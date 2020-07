annonse

Amazon, Apple, Google og Facebook måtte forsvare seg mot anklager om at de har for mye makt og markedsdominans, under en høring i Kongressen.

– Hvorvidt det er ved å gi utelukkende forrang til egne produkter, konkurranseskadelig prissetting eller gjennom krav om merkjøp, har de dominerende plattformene utøvd makt på destruktive og skadelige måter for å vokse, sa den demokratiske kongressrepresentanten David Cicilline onsdag, ifølge NTB.

– For å si det enkelt, de har for mye makt, la han til.

Cicilline er bekymret for at coronapandemien og de økonomiske konsekvensene av tiltak kan gjøre IT-gigantene enda mektigere.

Lederne for alle de fire selskapene – Apples Tim Cook, Amazons Jeff Bezos, Facebooks Mark Zuckerberg og Google og Alphabets Sundar Pichai – deltok under høringen i den amerikanske Kongressen via videolink.