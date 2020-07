annonse

Stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV vil ha primærhelsetilbud for papirløse.

– En kan jo tenke seg at når du til og med er ute av rett til å ta deg arbeid og forsørge seg selv på lovlig vis, kan man tenke hvor vanskelig det er å skulle ivareta sin egen helsesituasjon i en pandemisituasjon, sier Andersen til NRK.

– Da må vi sørge for at de har, ikke bare et helt minimum med helsehjelp, men slik helsehjelp at det er mulig å leve et rimelig godt liv, og at smittesituasjonen også er under bedre kontroll, legger hun til.

I dag er helsetilbudet overlatt til kommunene, og papirløse er ofte avhengig av at helsepersonell jobber frivillig.

– Reglene må være nasjonale, det må stå i loven hva det er du har krav på og hva det er kommunene eller staten har plikt til, sier Andersen.

SV kommer til å fremme et forslag om dette. De mener at mangelen på helsetjenester ikke bare er skadelig for den papirløse, men også for landets folkehelse.

Sveinung Stensland er Helsepolitisk talsperson i Høyre, han er uenig med SV.

– Papirløse bør ikke få samme rett på primærhelsetjenester som alle andre i Norge, sier han.