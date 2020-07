annonse

Ekstremismeforsker Lars Gule er negativ til at SIAN inviteres til debatt om islam. Han mener at det gir rasister legitimitet og bidrar til å normalisere SIAN.

Lokalpolitiker i Drammen, Yousuf Gilani, har tatt initiativ til et debattmøte med SIAN. Men det møter kritikk, blant annet fra SV-politiker Tony Burner. Førsteamanuensis Lars Gule ved OsloMet er heller ikke positiv til dialog.

– Dette burde ikke Yousuf Gilani ha gjort, sier Lars Gule til Vårt Land.

Han mener at det var et dumt valg, og at et møte kunne ha foregått privat, ikke i full offentlighet.

– Denne type dialog gir rasistene legitimiteten de ønsker seg, sier han og legger til:

– Et slikt arrangement bidrar til å normalisere SIAN.

Gule er bekymret for at en dialog kan føre til at rasisme blir likestilt med antirasisme. Han påpeker videre at SIAN ikke er voldelig slik som 22. juli-terroristen var, men ideologien den samme. Deres islamofobi gir grobunn for frykt, mener han.

Kan en nøytral ordstyrer bidra til en god dialog?, spør Vårt Land.

– En nøytral ordstyrer vil da være med på å legitimere SIAN. For ingen skal være nøytrale til rasisme, svarer Gule.