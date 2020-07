annonse

Moss kommune avlyser alle større jubileumsarrangementer de neste 14 dagene, samt byfesten, som følge av koronapandemien. Dette omfatter også byfesten.

Det opplyste ordfører Hanne Tollerud (Ap) på en pressekonferanse onsdag, ifølge NTB. Avlysningen omfatter arrangementer som har potensial til å samle over 200 mennesker.

– Vi har ingen grunn til å tro at noen har brutt smittevernreglene eller opptrådt uansvarlig, sier ordføreren, som vil unngå spekulasjoner, konflikt og splittelse.

– Ingen skal føle skam, og vi skal ikke skylde på hverandre, sier hun.

Det er registrert 24 smittetilfeller i et nytt lokalt utbrudd i byen. Det arbeides fortsatt med smittesporing.

Ekspert mener å se konturene av ny koronabølge

– Vi kan se konturene av at en bølge nummer to sannsynligvis kommer, sier forsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo.

Til VG sier Grødeland, som forsker på immunologi og vaksineutvikling ved Immunologisk institutt, at en ny bølge er fullt mulig. Hun begrunner det med at nordmenn nå både reiser og beveger seg mer rundt.

– Men det er vanskelig å trekke konklusjoner på grunn av lokale utbrudd. Vi må nok se mer regionale utbrudd før vi vet mer, sier forskeren.

Ikke som i Sverige

Ifølge NTB, tror ikke smittevernekspert og professor Ørjan Olsvik at Norge vil få et utbrudd som det i Sverige. Han trekker fram at mange er opptatt av bølger og faser, men at hans erfaring er at virus og utbrudd gjør litt som de vil.

– Viruset har ikke lest lærebøkene i epidemiologi, sier Olsvik til VG.

