PST mener feiringen av den muslimske høytiden id ikke er gjenstand for noen konkret trussel, men skriver den kan være et symbolmål for høyreekstreme.

– Det foreligger ingen spesifikk trussel mot feiringen av Id al-adha i Norge, skriver Politiets sikkerhetstjeneste i en pressemelding onsdag.

ifølge NTB, slår PST fast at det overordnede trusselnivået i Norge er moderat og at vurderingen knyttet til årets id-feiring ikke endrer dette. PST vurderer likevel som mulig at det vil forekomme forsøk på terrorhandlinger fra høyreekstreme eller ekstreme islamister mot mål i Norge de neste 12 månedene.

– For det første vurderes høytiden å kunne være et symbolmål for høyreekstreme. For det andre vil et stort antall muslimer, som inngår i det høyreekstreme fiendebildet, være samlet i moskeer og tilknyttede arrangementer, skriver PST.