I sommer har amerikanske sanksjoner, tsjetsjensk æreskultur og russisk list inngått i en diplomatisk disputt av de mer kuriøse.

Drap på opposisjonelle

Det begynte 20. juli, da Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov, hans kone og parets to døtre ble ilagt innreiseforbud i USA. Dette er bare den seneste av flere amerikanske sanksjoner som Washington har pålagt Kadyrov.

Grunnen er Kadyrovs påståtte «befatning med grove brudd på menneskerettene i Den tsjetsjenske republikk», heter det i en uttalelse fra USAs utenriksminister Mike Pompeo.

Kadyrov styrer forholdsvis egenrådig som leder i Tsjetsjenia, en russisk delrepublikk i Nord-Kaukasus. Tsjetsjenia er kjent for vold mot kvinner og barn, forfølgelse av homofile og utenomrettslige drap, ifølge aktører som Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og Stichting Justice Initiative.

Sanksjonene kommer blant annet etter flere drap på tsjetsjenere utenlands. I januar 2020 ble opposisjonspolitikeren Imran Aliev funnet død, knivstukket 135 ganger, på et hotellrom i Lille i Frankrike.

Påfølgende måned ble bloggeren Tumso Abdurakhmanov i Sverige forsøkt drept med hammer, og nå sist ble bloggeren Mamikhan Umarov, også kjent som Anzor av Wien, skutt og drept 4. juli i Linz i Østerrike. På YouTube skal Umarov ha vært nokså stygg i sin omtale av Kadyrovs person.

Slår tilbake

Kadyrov avviser Pompeos anklager om menneskerettsbrudd. Nå slår Tsjetsjenias sterke mann tilbake, og har kunngjort at Pompeo ilegges «alt som er» av sanksjoner i Tsjetsjenia. Det er imidlertid Russlands føderale regjering som har ansvar for internasjonale relasjoner og som herunder kan vedta sanksjoner mot utlendinger.

En talsmann for regjeringen uttalte at de ville svare på sanksjonene mot Kadyrov. To dager senere utstedte Kreml en ukase som gir Kadyrov rang som generalmajor. Dermed har Putin både gjenopprettet Kadyrovs ære og stilt seg bak sin mann i Tsjetsjenia – og samtidig unngått direkte konfrontasjon med USA.

Til tross for sin tradisjonelle, robuste figur og friske uttalelser er Kadyrov ingen provinsiell maskot som sitter på Kremls nåde, men er svært viktig for Putin, og hører til Russlands maktelite. Da Kadyrov i vår pådro seg COVID-19, ble han fløyet rett til Moskva, hvor han mottok den beste behandlingen som var å oppdrive.

– Drepte George Floyd

I den sosiale appen Telegram har Kadyrov postet et bilde hvor han poserer med to maskingevær – formodentlig et til Pompeo og et til Kadyrov selv – og inviterer USAs utenriksminister til duell. I en annen melding inviteres Pompeo til Kadyrovs fødebygd for å diskutere «hvem som bryter hvilke rettigheter».

I likhet med de retoriske sanksjonene er Kadyrovs våpenposering mest myntet på det hjemlige publikumet. I Tsjetsjenias æreskultur forventes en mann nemlig å forsvare seg mot anklager og fornærmelser, da vedkommende ellers taper ansikt.

Videre påstår fritt-talende Kadyrov at George Floyd, afroamerikaneren som omkom under pågripelse tidligere i år, ble drept på ordre fra Mike Pompeo. Grunnen, mener Kadyrov, er at president Donald Trump dermed skal tape valget som følge av uroen.