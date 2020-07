annonse

annonse

Ap-leder Jonas Gahr Støres kommentarer om at Jette Christensen og Marianne Marthinsen bør være takknemlige, får sentrale kvinner i partiet til å reagere.

– Det koster mer å være kvinne i politikken. Vi ser at veldig mange damer ikke tar gjenvalg fordi det er for stor personlig kostnad. Da tenker jeg at å snakke om takknemlighet for å ha fått være folkevalgt, ikke er det rette å gjøre som leder i et parti der så mange unge kvinner har valgt å trekke seg, sier Ragni Løkholm Ramberg, som leder kvinnenettverket i Troms Ap, til VG.

– Jeg synes ikke det svaret var på det nivået en leder i Ap bør ligge på, sier den tidligere Tromsø-byråden.

annonse

Ifølge NTB, kommer reaksjonen etter Støres uttalelser om Marianne Marthinsen og Jette Christensen, som har bestemt seg for å ikke ta gjenvalg. De har uttrykt at konflikter som følge av kontroversene rundt Trond Giske bidro til at de forlot politikken.

Utelukker ikke Giske som statsråd

Oslo-byråd Rina Mariann Hansen er også blant dem som reagerer på intervjuet med NRK, hvor Støre ikke utelukket Giske som en mulig statsråd dersom det blir rødgrønn regjering etter valget neste høst.

Hun mener partiet må være takknemlige for innsatsen Marthinsen og Christensen har gjort og ta tilbakemeldingene deres om «ugreit arbeidsmiljø og organisasjonskultur» på alvor.

Føler seg misforstått

annonse

– Så har jeg erfart at ingen er uunnværlige. Det kommer nye spennende mennesker. Jeg synes at de som takker for seg, de kan takke for seg. Så skal de også være takknemlige for at de har fått lov å forvalte det ansvaret det er å bli valgt, sa Støre til NRK onsdag.

Dagen etter sier Støre at han føler seg feiltolket.

– Når det gjelder de kvinner og menn som ikke tar gjenvalg, ser jeg at uttalelsen blir tolket som refs av dem som velger å gi seg på Stortinget. Det var det på ingen måte ment som. Grunnene til at folk gir seg er mange, og det skal vi ha respekt for, også at ettervirkningene av 2018 var vanskelige, som jeg sa til NRK, skriver Støre i en SMS til VG.