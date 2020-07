annonse

Fra og med lørdag endres reiserådet for Belgia fra grønt til rødt. Dermed må alle som kommer fra landet til Norge i ti dagers karantene.

Fra midnatt natt til lørdag må alle som ankommer Norge fra Belgia i innreisekarantene på ti dager. Dette opplyser Utenriksdepartementet i en pressemelding.

Landet har 31,8 coronasmittetilfeller per 100.000 innbyggere. Dette ligger langt over nivået på 20 per 100.000 som kreves for å bli fritatt for karantenekrav ved innreise til Norge. Belgia lå under grensen sist torsdag, for bare én uke siden, da forrige vurdering ble gjort. Deretter har tallet har steget raskt.