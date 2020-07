annonse

Danske myndigheter åpner for reiser til og fra alle regioner i Sverige uten karanteneplikt.

De nye reiserådene er gjeldende allerede fra torsdag ettermiddag. Danskene har gradvis åpnet for reiser til flere svenske regioner, men nå er altså hele Sverige vurdert som trygt nok for reiser uten at man må i karantene i Danmark.

Ett av kriteriene danske myndigheter bruker, er at smittetallet i et land må være under 20 per 100.000 innbyggere. Når et land først er åpnet helt, er grensen for at det skal stenges igjen på 30 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Danskene holder også fortsatt Spania inne på listen over åpne land, til tross for økende smittetall der.

Myndighetene i Norge vurderer fortsatt store deler av Sverige og hele Spania som såkalte røde områder – noe som betyr at reisende derfra må i karantene hvis de kommer til Norge.

Danske myndigheter fraråder nå kun reiser til og fra følgende land i Europa: Luxembourg, Romania og Bulgaria. I tillegg frarådes reiser til land utenfor Europa.

