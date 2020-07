annonse

Finansinvestor og markedsspåmann Peter Schiff øyner en gyllen fremtid for edelmetall. Men først må dollaren kollapse.

Som vellykket investor, herunder eier av Euro Pacific Capital, har Peter Schiff skapt seg et navn i USAs finansmiljø. Schiff er imidlertid mest kjent for dystre markedspådommer – fremfor alt sin dommedagsprofeti om dollarens ultimate kollaps.

Noen mener at Schiff er for pessimistisk, noe som har gitt ham kallenavnet Dr. Doom. Ikke desto mindre forutså Schiff boliggjeldsboblen som utløste finanskrisen i 2007.

Gull er i dag den eneste reelle utfordreren («principal competitor») til amerikanske dollar når det gjelder verdilagring, fremholder Schiff. Han argumenterer derfor for at gullprisen nødvendigvis må gå opp når dollaren svekkes.

Ifølge Schiff, som er notorisk short i amerikanske dollar, er det bare et spørsmål om tid før «bunnen faller ut» av USAs offisielle og verdens uoffisielle valuta. Da vil både prisen på gullet og dets lillebror sølvet «eksplodere», fabulerer dollarskeptikeren.

Gullet vil «gjeninnta sin rolle i sentrum av pengesystemet», mens «verden returnerer til en gullstandard, enten Federal Reserve (USAs sentralbank, journ.anm.) vil det eller ei», mener Schiff. Gullstandard betyr at sedler har dekning i fysisk gull.

Sølv har også skinnende fremtidsutsikter, skal vi tro Schiff, som mener at dette metallet snart vil handles for 50 amerikanske dollar (460 kroner) pr. unse. Det vil i så fall være en dobling fra dagens noteringer rundt 23 dollar.

Schiff advarer imidlertid om at sølv er «den nye Bitcoin»: at en periode med opphypet etterspørsel vil avløses av fallende interesse og ditto kurs. Bitcoin, en privat digitalvaluta, ble drevet opp av medieomtale frem til desember 2017, da kursen falt fra 19.650 dollar til 3.400 dollar tolv måneder senere.

Schiff er en uttalt kritiker av dagens brøkreserve-bankvesen («fractional-reserve banking»), hvor en bank kan låne ut større beløp enn den har mottatt i innskudd. Et slikt system vil skape bankkollaps hvis mange nok misligholder lånet sitt eller tar ut pengene sine i kontanter på samme tid, mener Schiff og hans likemenn.

Selv har Schiff syslet med planer om en fullreservebank, det vil si en bank som har full kontantdekning for innskudd. Denne innretningen vil imidlertid umuliggjøre bolig-, bil- og andre lån i dagens omfang.

Det hersker uenighet om Schiff virkelig er et finansgeni eller bare bekrefter regelen at den som lenge nok advarer om nedgang, før eller siden vil få rett. I 2009, da spotprisen på gull var under 1.000 dollar pr. unse, spådde Schiff en fremtidig pris på 5.000 dollar pr. unse. Elleve år senere handles gull for 1.900 dollar (17.500 kroner).

