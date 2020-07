«Etnisk norsk» er et kontroversielt begrep – ifølge Store norske leksikon

annonse

Ifølge en Store norske leksikon-artikkel, forfattet av professor i sosialantropologoi Jon Schackt ved Universitetet i Tromsø, er «etnisk norsk» et omstridt begrep.

Artikkelen knytter dette blant annet til «forestillinger om et fellesskap basert på felles avstamning».

«Grunnen til at begrepet er kontroversielt er at det kan virke ekskluderende for personer med innvandrerbakgrunn i de siste generasjonene», heter det i artikkelen.

Pekes ut

«Når begrepet etnisk norsk brukes om noen av innbyggerne i Norge, pekes flertallsbefolkningen ut som en etnisk gruppe til forskjell fra andre grupper blant norske statsborgere. Hvem som faller innenfor og utenfor kategorien etnisk norsk er ofte uavklart eller omdiskutert», heter det videre.