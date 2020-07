annonse

Vi er vitne til en leksjon i hvordan et fantastisk demokrati kan ødelegges, mener professor Matlary.

Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og professor II ved Forsvarets høgskole, skriver i en kommentar i Dagens Næringsliv at USA et blitt «gjennompolitisert» og at alt er redusert til en kamp mellom demokrater og republikanere. Når Trump, som landets president, setter inn styrker, oppfattes det ikke som om han vil beskytte borgere, men som et partipolitisk spill.

«Demokratiske ordførere tar side med demonstrantene og er faktisk med på demonstrasjoner mot politiet, også deres eget delstatspoliti. Heller ikke de er lenger oppfattet som upartiske som sørger for at vold slås ned på. Ja, selve politiet er blitt politisert ved at delstatsforsamlinger vedtar å legge ned egne politistyrker. I Seattle er det ikke bare gatekamper, men hele områder som er okkupert av demonstrantene», skriver Matlary.

«Svarte militser patruljerer med våpen; hvite høyreekstreme det samme, mens altså både politi og føderale styrker er så omstridt at de ikke lenger ses på som statens maktmiddel, men som Trumps maktmiddel. Dette er uhyre farlig. Det viser at samfunnet i USA ikke lenger deler normene for hva et demokrati er.»

Legitimt å stanse vold

Matlary understreker at det er helt på sin plass å bruke makt for å stoppe voldelige demonstrasjoner.

«Det er legitimt å stoppe voldelige demonstrasjoner; ja, det er helt nødvendig. Dersom vold tillates, er all hell loose. Da forsvinner alt av demokratiets normverk over natten. Folk flest må da selv forsvare seg og tar til våpen, borgervern blir en nødvendighet og ingen stoler på noen autoritet lenger. Politiet er en livsnødvendig institusjon i ethvert demokrati. Å avskaffe politiet er derfor rene galskapen, en utopi.»

Marxister

Professoren påpeker at demokratiet forutsetter at voldsbruk stanses og straffes, samt at konflikter løses uten vold.

D«Bevegelsen Black Lives Matter (BLM) er marxistisk, altså udemokratisk, og vil ha endring gjennom revolusjon, ikke demokratiske valg. Man vil avskaffe det liberale demokrati», skriver hun.