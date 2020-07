annonse

Minorg er fornøyd med at SIAN nektes å benytte seg av innsamling hos Spleis, men har selv lyssky tilknytning til ekstreme miljøer.

– Det kan ikke tilrettelegges for finansieringsmuligheter via Spleis til miljøer som ønsker oss vondt. Det blir som at de tilrettelegger for hat og angrep mot muslimske borgere, sier leder av Minorg Qasim Ali til Vårt Land .

Demonstranter som kastet egg og diverse gjenstander på SIAN ble bøtelagt. Da ble det etablert en innsamling gjennom Spleis, der det ble samlet sammen 85.000 kroner for å dekke bøtene. SIANs Lars Thorsen startet også en innsamling, der pengene ville gå til innkjøp av beskyttelsesutstyr. I løpet av to dager kom det inn 33.000 kroner til SIAN.

Men etter klager endret Spleis reglene. Fra nå av skal tjenesten «ikke benyttes til innsamlinger knyttet til rasisme og hatefulle ytringer», og heller ikke til «finansiering av ilagte bøter».

Kjetil Hellestræ i Spleis Bjørn sier til Vårt Land at det kom inn over 600 reaksjoner på de to innsamlingene, fra både tilhengere av SIAN og motdemonstrantene.

– Vi har endret praksis i vurdering av spleiser knyttet til rasisme og hatefulle ytringer. Vi har endret våre retningslinjer slik at denne type spleiser ikke er mulig å gjennomføre på vår plattform. Tilsvarende har vi endret praksis med spleiser til finansiering av bøter, forklarer Hellestræ.

Han sier videre at Spleis som bedrift driver med folkefinansiering og ikke har konsesjon som bank. Derfor står de fritt i valg av regler.

Kan være forbundet med Profeten Ummah

Minorg ble stiftet i 2017, og ifølge foretaksregistret har organisasjonen adresse i en studenthybel i Oslo. Leder Minorg Qasim Ali har vært i media før. Han var med på å organisere demonstrasjon mot Dagbladet i 2010, og i 2018 ville han gjeninnføre blasfemilovene.

Klassekampen skriver at Qasim Ali sammen med Mohyeldeen Mohammad arrangerte en stor demonstrasjon på Universitetsplassen i 2010, etter at Dagbladet publiserte en karikatur av Muhammed som en gris. Den ytterliggående islamisten Arfan Bhatti var en av de 3.000 personene som deltok. Demonstrasjonen regnes som starten på den ekstreme islamistgruppen Profetens Ummah .

Qasim Ali ønsker et forbud og en skjerping av blasfemilovene i vestlige land.

– Jeg skulle ønske det var forbudt å lage krenkende karikaturer av profeten Muhammed, sier han til Klassekampen. .

– Er vi ikke som samfunn tjent med full ytringsfrihet?, spør avisen.

– Ytringsfriheten er viktig, men karikaturtegningene må settes i sin rette kontekst. Det handler ikke primært om ytringsfrihet, men at deler av europeisk politisk elite i samarbeid med høyreekstreme har gjort det til sin fanesak å fornærme islam og muslimer, svarer Ali.

Filter Nyheter skriver at Qasim Ali i 2015 ble fjernet fra talerlista på en ytringsfrihetsdemonstrasjon etter Charlie Hebdo-angrepet. Antirasistisk Senter oppfattet ham som en del av «kretsen rundt» Profetens Ummah. Selv nektet Ali for deltagelse, og hevdet at han skrev en bok om miljøet.

– Aldri før: Har man hatt så mange i regjering som sier og mener mye av det samme som Breivik skriver i manifestet, skriver Qasim Ali 22. juli 2020 i ABC-nyheter .