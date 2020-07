annonse

Endringene i det etiske regelverket i juni har ingenting å gjøre med ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef. Det konstaterer Norges Bank torsdag.

VG rapporterte om regelendringen onsdag. Representantskapet har bedt hovedstyret i Norges Bank om å forklare konsekvensen av en endring i etikkregelverket som ble gjennomført i juni.

Endringen kom i kjølvannet av at Norges Bank i mai slo fast at påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen hadde en interessekonflikt.

Norges Bank har hevdet at VGs sak gir inntrykk av at det er en sammenheng mellom oppdateringen av det etiske regelverket og ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet, noe de slår fast at ikke stemmer.

Bakgrunnen for de siste endringene i de etiske prinsippene var et behov for å gjøre tilpasninger som følge av endret organisering av banken og ny sentralbanklov rundt årsskiftet, skriver Norges Bank i en pressemelding.

Hovedstyret varslet også i april representantskapet om at det ville vurdere å klargjøre enkelte aktuelle bestemmelser i prinsippene.

– De siste endringene av de etiske prinsippene knytter seg således ikke til ansettelsen av Nicolai Tangen som ny leder for Norges Bank Investment Management (NBIM), understreket sentralbanksjef Øystein Olsen