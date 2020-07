annonse

annonse

En israelsk meningsmåling viser at hele 38 prosent av Oslos innbyggerne er Israel-motstandere. Av 15 byer er det bare i Johannesburg i Sør-Afrika folk er mest negative.

Spørreundersøkelsen måler holdninger til den ytterliggående BDS-bevegelsen i 15 storbyer i Europa, Nord- og Sør-Amerika og Sør-Afrika. BDS står for boikott, deinvestering og sanksjoner av Israel. Bevegelsens politiske mål er i følge Med Israel for fred (MIFF) blant annet et krav om rett for over 7 millioner palestinere å flytte inn i Israel.

Les også: Oslo-boikott av Israel: – Dette vil utvilsomt ha antisemittisk effekt

annonse

MIFF gjennomførte en tilsvarende måling i 2019, spørsmålet var da om hva folk synes om handel og samarbeid med Israel. Holdningen var da den samme, 37 prosent var negative og kun 32 prosent var positive.

Det er venstresiden som er mest negative til Israel. Der skiller Rødt seg klart ut, hele 79 prosent er negative, og like bak finner vi SV med ikke mindre enn 70 prosent. En annen skillelinje er at de yngre er mer negative enn de eldre.

Les også: Med Israel for Fred raser mot Brundtland og andre topp-politikeres Israel-kritikk

annonse

Bare 28 prosent av de yngste er positive til Israel, i markant motsetning til de eldre, der 53 mener handel og samarbeid med Israel er bra. Men her er det også stor usikkerhet. 45 prosent under 30 år sier det er umulig å svare, eller har ikke svart.