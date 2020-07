annonse

Somalieren som knivstakk og drepte 54 år gamle Marianne Haugen unngikk under politiavhør å svare på om han angret på drapet.

Det kommer frem i en sak hos TV 2.

Mannen gikk amok med kniv og stakk ned tre kvinner for to uker siden i den lille byen Sarpsborg i Østfold.

Ifølge TV 2 kom han til Norge for ti år siden og fortalte under avhør at han ikke trivdes i Norge og ville tilbake til Somalia.

– Han trivdes ikke i Norge, og han har spurt seg selv mange ganger om hvorfor han flyttet hit. Han har prøvd å flytte tilbake til Somalia og tidligere vært i kontakt med politiet for å få til det, sa mannens advokat til TV 2.

Drapsmannen skal ikke ha svart på spørsmålet om han angrer på å ha drept Haugen, men skal ha sagt at han «ga uttrykk for at han helst ville unngått dette», og at han «ikke hadde kontroll på det som skjedde».

Advokaten fortalte også at «han hadde opplevd mye vold» der han kom fra.