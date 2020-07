annonse

Den radikale demografiske forskyvningen i Europa fortsetter.

Det fremgår av en ny rapport publisert av Tysklands føderale statistikkbyrå at 21,2 millioner innbyggere i Tyskland hadde innvandrerbakgrunn i 2019, med tyrkere som den største innvandrergruppen.

Rapporten definerer innbyggere som har minst én utenlandsfødt forelder som mennesker med innvandrerbakgrunn.

Flest tyrkere

I 2019 hadde altså 26 prosent av Tysklands befolkning innvandrerbakgrunn etter denne definisjonen. Omtrent halvparten av disse er født i Tyskland, mens den andre halvparten er født i andre land.

I Tyskland bor det særdeles mange tyrkere, som utgjør den klart største innvandrergruppen. 13 prosent av alle med innvandrerbakgrunn er av tyrkisk opprinnelse.

I 2019 slo statistikkbyrået fast at hovedårsaken til migrasjon til Tyskland er familiegjenforening.

Forventer fortsatt drastisk økning

Herbert Brücker, som leder migrasjonsforskningen ved det føderale instituttet IAB, sier at han forventer at den ekstreme utviklingen vil fortsette under de kommende to tiårene.

– For tiden har omtrent en fjerdedel av menneskene i Tyskland innvandrerbakgrunn. Om 20 år vil det være minst 35 prosent, men det kan også være mer enn 40 prosent, sier han.

I 2017 ble Frankfurt den første tyske byen der innfødte tyskere er en minoritet i forhold til mennesker med innvandrerbakgrunn.

