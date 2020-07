annonse

annonse

Nordic Pineapple, et lite Bed & Breakfast i Saint Johns i Michigan, har fjernet et norsk flagg fra inngangspartiet. Ekteparet som driver stedet, sier folk forveksler det med sørstatsflagget.

Det er kanalen WILX som først meldte dette og som har intervjuet eierne Greg og Kjersten Offbecker. De forteller at både gjester og forbikjørende har anklaget dem for å bruke sørstatsflagget. Men flagget de klager på er altså det norske, og det er hengt opp fordi Kjersten i likhet med mange millioner amerikanere har norske aner.

– Det er de samme fargene, men det er ingen stjerner i det norske flagget, og sørstatsflagget har en stor «x». Norge er jo en del av Norden, og de har alle kors i flaggene sine, sier ekteparet.

annonse

Dermed har de fjernet flagget.

– Vi har begynt å bli bekymret for at det skal skremme folk fra å komme hit, og at de skal dømme oss nord og ned over det.

I en ny statusoppdatering på Facebook skriver ekteparet at de er overveldet av responsen etter at de fjernet flagget. Mange har også oppfordret dem til å henge det tilbake. De skriver at de var i villrede om å fjerne flagget og at de er i villredde nå om de skal henge det tilbake.

annonse

Saken om det norske flagget som er fjernet går nå sin gang på flere amerikanske kanaler, deriblant Fox News. Det var Dagbladet som var først ute med saken i Norge.