En ung Antifa-aktivist har blitt identifisert etter at han kastet en bombe som eksploderte utenfor rettsbygningen i Portland.

De siste månedene har det vært daglige opptøyer i byen Portland i USA. Føderale styrker har satt opp gjerde utenfor rettsbygningen for å forsvare bygningen fra å brennes ned av ekstremister fra Antifa og Black Lives Matter-bevegelsen.

En video som sirkulerte på sosiale medier, viste en ung Antifa-pøbel som kastet en bombe på rettsbygningen. The Gateway Pundit skriver at gutten ble identifisert da flere kom over en anmeldelse av en vest som ble kjøpt på nettsiden Hibbet.com.

– Jeg kjøpte denne vesten til mitt barnebarn som demonstrerer i byen. Han sier den gjør jobben, skrev bestemoren, og la ved et bilde av gutten.

Bildet er av samme person som i videoen lenger ned i artikkelen kaster en bombe på rettsbygningen i Portland.

shocking twist. The guy who threw an IED at the portland courthouse was identified in a review by his grandma who bought his gear. This might be the most embarrassing defeat of antifa yet. Grandmas lil revolutionary. Retweet for luls. Archive https://t.co/tadAPQNg1l pic.twitter.com/kJbbTibQtf — Anime gorilla (@animegorilla) July 28, 2020

Ti år i fengsel

President Donald Trump har skrevet på Twitter at de som blir tatt i å ødelegge føderale bygninger kan vente seg strenge straffer.

– Anarkister og oppviglere som vandaliserer eller skader våre føderale bygninger i Portland, eller andre byer i USA, vil bli straffeforfulgt under våre nye lover. Minimum ti år i fengsel. Ikke gjør det!, skrev han på Twitter.

Anarchists, Agitators or Protestors who vandalize or damage our Federal Courthouse in Portland, or any Federal Buildings in any of our Cities or States, will be prosecuted under our recently re-enacted Statues & Monuments Act. MINIMUM TEN YEARS IN PRISON. Don’t do it! @DHSgov — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2020

Under kan du se videoer av bomben som ble kastet på rettsbygningen i Portland.

Rioters threw a bomb at the front of the Portland federal courthouse. This wasn’t one of their usual firework explosives. #PortlandRiots #antifa pic.twitter.com/omCq0GtZMj — Andy Ngô (@MrAndyNgo) July 28, 2020