Den tidligere presidenten skal ifølge rettsdokumenter ha skyldt Epstein «en tjeneste».

Av dokumentene, offentliggjort ved rettskjennelse, fremkommer korrespondanse mellom Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell. Dessuten avsløres det at USAs tidligere president Bill Clinton ble sett på den private øya, der Jeffrey Epstein skal ha holdt mindreårige jenter som sexslaver.

Kommentator Michael Cernovich, som skriver at han gikk til sak i føderal rett for å få dokumentene offentliggjort, har følgende å si på Twitter:

– Bill Clinton er implisert ved navn av et av Jeffrey Epsteins ofre, som å ha vært på pedofil-øya, skriver han.

– Medias dekning (eller ikke-dekning) av dette vil være verdt å observere.

Witness interview: Bill Clinton was at Epstein’s island with Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, and “2 young girls.” pic.twitter.com/NG8PbaZLNt — Techno Fog (@Techno_Fog) July 31, 2020

«Du har ikke gjort noe galt»

The Guardian rapporterer at Epsteins venn Ghislaine Maxwell ble arrestert 2. juli 2020, og siktet for å ha deltatt i trafficking sammen med Epstein.

De offentliggjorte dokumentene omfatter blant annet en e-post sendt 25. juli fra Epstein til Maxwell, der førstnevnte skrev følgende: «Du har ikke gjort noe galt, og jeg oppfordrer deg til å begynne å oppføre deg deretter. Gå ut, hev deg høyt, ikke som en flyktende domfelt. Gå på fester. Håndter det.»

Dokumentene inneholder informasjon fra Epsteins anklager Virginia Giuffre, som hevder at at Maxwell lurte henne inn i Epsteins klør da hun var 15 år gammel, med løfter om at hun skulle få jobbe som massør.

Tjenester

Giuffre ble på et tidspunkt spurt av sin advokat om hun kunne huske om Epstein hadde sagt til henne at Bill Clinton skyldte ham tjenester.

– Ja, det gjør jeg, svarte hun, ifølge dokumentene, gjengitt av Fox News.

– Jeg husker at jeg spurte Jeffrey «hva gjør Bill Clinton her?» på en måte, og han lo det bort, og sa; «vel, han skylder meg en tjeneste, fortsatte hun.