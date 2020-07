annonse

En sauebonde har sluttet å se lyst på fremtiden. Sandra Borch (Sp) etterlyser et svar fra regjeringen, men tiden går.

– Jeg ser ikke lyst på fremtiden hvis bjørnebinnen skal leve videre. Hvis hun ikke blir tatt bort, så blir ikke dette levelig for oss, sier sauebonde Laila Myrhaug i Bardu i Troms til Nationen.

Myrhaug har mistet flere enn 100 sauer og lam i rovdyrangrep, og de fleste er tatt av bjørnebinnen som har tilhold i området. Hun tror ikke landbruket i området kan overleve om ikke binnen med unger blir tatt ut.

– Det er helt utrolig. Hun avler jo to kjøttetere til, så snart har vi tre kjøttetere her. Jeg skjønner at det sitter langt inne for departementet.

Før har det vært bjørner som har passert og tatt noen sauer, men det er nytt at rovdyret har etablert seg fast i området. Det er beiteprioriterte områder, og da skal det gis fellingstillatelse, sier Sandra Borch fra Senterpartiet.

Men Bardu kommune fikk avslag fra både Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Miljødirektoratet. De begrunner avslaget med at det er en bjørnebinne med unger og at bestanden i regionen er lavere enn målet. Nå ligger saken til behandling i Klima- og miljødepartementet.

Regjeringen bruker for lang til på saken mener Borch. Bjørnebinna må skytes eller flyttes, mener hun. Bøndene i området har mistet mellom 200 og 300 sauer de siste årene.

– De er fortvila, og er veldig vanskelig for dem. Det gjør inntrykk når bønder sier de ikke vet om de orker mer.

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Widar Skogan (KrF) har besøkt Bardu kommune. Han foreslo tre løsninger: Jage bjørnen ut av området, bedøve og flytte den, eller avlive. Men fremdeles har ikke regjeringen foretatt seg noe.