President Donald Trump langer ut mot media som omtaler oppøyene i Portland for «fredelige».

Resett har de siste ukene skrevet flere saker om de grove voldsepisodene og opptøyene som rammer flere amerikanske byer. Verst har det gått for seg i byen Portland hvor Trump har måtte sende inn føderale styrker for å blant annet vokte rettsbyningen som er blitt forsøkt påtent og vandalisert.

I flere norske medier har de som lager bråk og opptøyer blitt omtalt som «demonstranter».

Forvirrede og syke

I en artikkel på nrk.no om gatekampene i Portland ble de maskerte pøblene omtalt som «fredelige».

– Et tilsynsorgan hos USAs justisdepartement skal etterforske anklagene om de føderale politistyrkene har brukt overdreven makt mot fredelige demonstranter i Portland og Washington, skrev NRK.

At volden har blitt omtalt som fredelige er også noe som har blitt fortalt hos venstreorienterte CNN og Washington Post, som begge blir ansett som nøytrale nyhetskilder av NRK.

Trump er lite imponert over medias dekning av det som foregår i demokrat-styrte byer ute av kontroll, der både Black Lives Matter-aktivister og voldsorganisasjonen Antifa har vært sentrale aktører.

– Den falske pressen prøver å fremstille “demonstrantene” i Portland og Seattle som fantastiske, fine og uskyldige mennesker, som bare er ute på en luftetur. Men dette er syke og forvirrede anarkister og oppivglere som våre politimenn og kvinner har god kontroll på. Men de vil ødelegge amerikanske byer, hvis Joe Biden, nikkedukka for venstresiden, vinner valget, skrev presidenten på twitter.

The Fake News Media is trying to portray the Portland and Seattle “protesters” as wonderful, sweet and innocent people just out for a little stroll. Actually, they are sick and deranged Anarchists & Agitators who our great men & women of Law Enforcement easily control, but who… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2020

– Kristen-konservativ oppdragelse

TV 2s USA-korrespondent, Fredrik Græsvik, som daglig fyrer løs mot presdienten på twitter, har ikke fokusert på opptøyene i de demokrat-styrte byene.

Men hos NRK har USA-korrespondent Anders Magnus uttalt at de som protesterer i Portland, og andre byer der det er opptøyer, er pøbler. Dette har ført til sinne blant motstandere av Trump på twitter. En person hengte ut Anders Magnus for å ha fått en «kristen-konservativ oppdragelse», i et forsøk på å diskreditere hans rapportering.

– Anders Magnus kaller det opptøyer, men det riktige er jo å kalle det opprør. Jeg fikk forresten vite at hans bror laget en Eurabia-inspirert film i 2010. Fristende å spekulere i om fordommene har smittet over de siste 10 år. De fikk visst en kristen-konservativ oppdragelse, skrev en person på twitter.

Anders Magnus kaller det opptøyer, men det riktige er jo å kalle det opprør. Jeg fikk forresten vite at hans bror laget en Eurabia-inspirert film i 2010. Fristende å spekulere i om fordommene har smittet over de siste 10 år. De fikk visst en kristen-konservativ oppdragelse. https://t.co/Nt4OvzxxdA — Axel Fjeld (@OktavistNor) July 26, 2020

Vedlagt følger et par videoer av opptøyene som foregår i flere byer i USA.

I en av videoene kan vi også høre at topp-demokraten Jerrold Nadler avfeie at det er opptøyer i Portland, og at det kun er en «myte».

Nadler says Antifa Violence in Portland is ‘A Myth’ pic.twitter.com/8898uupDqz — Posonaut 118 🚀 (@posonaut) July 27, 2020

Nearly every night for weeks, #antifa & other far-left rioters in Portland have used powerful explosive fireworks as weapons against law enforcement, & to start fires. This has resulted in both local & federal officers suffering concussions & burns. https://t.co/tUbFhDtGhO pic.twitter.com/zkj5mMkOce — Andy Ngô (@MrAndyNgo) July 27, 2020

Liberalism the practice of self victimization and no personal or social responsibility. https://t.co/5LXsxVOFoE — Hodgetwins (@hodgetwins) July 26, 2020

There were 20 injuries to federal officers in one weekend in Portland. Antifa rioters throw projectiles like canned food and rocks at officers. They blind them with lasers and then throw explosive fireworks at their feet. #PortlandRiots pic.twitter.com/mLH5h5uDVs — Andy Ngô (@MrAndyNgo) July 28, 2020

Rioters threw a bomb at the front of the Portland federal courthouse. This wasn’t one of their usual firework explosives. #PortlandRiots #antifa pic.twitter.com/omCq0GtZMj — Andy Ngô (@MrAndyNgo) July 28, 2020