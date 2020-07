annonse

Tidligere president i USA, Barack Obama, gikk til frontalangrep på Donald Trump under tale i begravelse.

Barack Obama dro frem Trump-administrasjonens sending av føderale styrke til demokratstyrte byer som Portland, der Antifa Og Black Lives Matter aktivister har angrepet politiet og den føderale rettsbygningen i byen.

Obama hevdet at de som har kastet brannbomber på bygningen og slåss med politiet har vært «fredelige demonstranter».

Det er kommet mange sterke rekasjoner på Obamas uttalelser i sosiale medier som du kan se under.

Peaceful demonstrators? You have a hole in your head Obama.

@BarackObama Peaceful demonstrators? What an idiot you are. You always were one. Traitor.

PEACEFUL DEMONSTRATORS ????? I think not when they are throwing rocks and bottles at police and setting fires in the streets. That is not peaceful, now we understand why our country was in the shape it was after you left office Mr OBAMA.

The media will have you believe that the Portland protests are peaceful….spoiler alert…they are not. pic.twitter.com/vAiYsJxq5c

WATCH: Journalist explains how he was stabbed by a member of Antifa in the Portland riots because he supports President @realDonaldTrump.

Democrats and the media are trying to cover up the crimes going on in Portland! pic.twitter.com/WnLZW1bVGL

— Trump War Room – Text TRUMP to 88022 (@TrumpWarRoom) July 31, 2020