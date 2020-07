annonse

Utrykningspolitiet ser med bekymring på økte beslag av førerkort og anmeldelser for høy hastighet i sommer.

Flere har dratt på bilferie i Norge denne sommeren og dessverre kjører mange for fort. UP har så langt beslaglagt over 20 prosent flere førerkort enn hva de gjorde på samme tid i fjor.

Fra 1. juni til 15. juli økte antallet anmeldelser for hastighetsovertredelser med 17 prosent og UP anmeldte alene 909 sjåfører for grove fartsovertredelser mot 590 i 2019.

– Dette er svært urovekkende og en tendens vi ser over hele landet nå. Så kraftige økninger betyr at mange har grisekjørt i sommer, som er bekymringsfullt med tanke på at så mange er på bilferie i år, advarer UP-sjef Steven Hasseldal.

Han ser med bekymring på hvordan disse tallene vil utvikle seg foran den kommende helgen i slutten av juli som normalt sett har veldig mye trafikk.

– Vi tar mange av verstingene. Kontrollfokuset vårt er stort nå i sommer, men det er nedslående å se disse tallene, sier Hasseldal.