Det hevder Henrik Kjellmo Larsen, styremedlem i Norsk vegansamfunn i sitt svar til Jenny Klinge fra Senterpartiet. Hun var kritisk til at foreningen skulle få statsstøtte.

– Om Jenny Klinge er imot at tros- og livssynssamfunn skal få statsstøtte i Norge er det lovparagrafene hun bør jobbe med, ikke søknaden til Norsk Vegansamfunn, skriver Larsen i Nettavisen .

Han mener det er feil av Klinge å sammenlikne veganisme med religion . Det er det ikke. Veganisme er ikke en religiøs overbevisning. Men et et livssyn som baserer seg på etikk og moralfilosofi.

– Klinge later til å tro at veganisme kun handler om kosthold. Dette er feil. Veganisme er en filosofi og et livssyn basert på ikke-vold og et ønske om å unngå å skade eller utnytte andre levende vesener.

Larsen skriver videre at veganisme er allerede anerkjent som et livssyn i Norge og det inngår derfor i Likestillings- og Diskrimineringsloven.

– Veganere har derfor samme diskrimineringsvern som medlemmer av ethvert annet tros- eller livssynssamfunn, skriver han og legger til.

– Selv om Klinge ikke vil legge seg opp i hva andre spiser, ergo hva slags produksjon som subsidieres gjennom statsbudsjettet, mener vi at arealutnyttelse, miljø og dyrevelferd er relevante hensyn å ta når forbrukere gjør valg i butikken, og når regjeringen skal utforme landbrukspolitikken.