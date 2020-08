annonse

annonse

USAs høyesterett har avslått en begjæring om å stanse byggingen av president Donald Trumps grensemur mot Mexico.

Avgjørelsen, som ble tatt på fredag, gjør dermed sitt til at Trump får overholdt ett av de viktigste valgløftene han kom med. De liberale dommerne kjempet imot, men måtte altså innse at løpet var kjørt etter at det ble 5-4 i Trumps favør.

Dette betyr at Høyesterett setter til side avgjørelsen en føderal domstol kom med i juni, hvor de konkluderte med at flytting av penger innenfor forsvarsbudsjettet for å bygge muren, var ulovlig.

annonse

Trump kan dermed fullføre muren som til nå er 148 kilometer ferdig bygget av totalt 208.