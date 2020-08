annonse

Munnbind og hansker er kanskje ikke nok for å beseire COVID-19, mener USAs smittevernsjef Anthony Fauci.

Under coronavirus-pandemien har en gang ukjente byråkrater oppnådd riksdekkende eller internasjonal berømmelse, blant annet Anthony Fauci i USA, overlege Denis Protsenko ved Kommunarka-sykehuset i Moskva og vår egen Espen Nakstad.

Siden nyttår har Anthony Fauci, direktør i det amerikanske smittevernbyrået, ledet USAs arbeid med å stagge COVID-19. Men Fauci har også gitt ansikt til karantene, munnbind og andre tiltak som flere amerikanere oppfatter som illegitim tvang.

Nå mener Fauci at hansker og munnbind kanskje ikke er nok for å få bukt med COVID-19. I et intervju med ABC News uttaler Fauci at vernebriller, pleksiglassvisir og lignende beskyttelse av øynene kanskje ikke bare kan bli nødvendig, men også obligatorisk.

Det er uklart om coronaviruset også overføres gjennom øynene. Helsemyndigheter anbefaler derfor å unngå all berøring av ansiktet ved bruk av fingre.

31. juli har USA over 4,6 millioner påviste smittetilfeller, hvorav 155.300 med dødelig utgang. Blant flere årsaker antas det at vårens og sommerens protester, hvor venstresiden ikke har benyttet tilstrekkelig smittevernutstyr eller overholdt sosial avstand, har bidratt til den store spredningen.