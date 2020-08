annonse

Bill Clinton fløy med «Lolita Express» til Oslo og møtte Bondevik i 2003. Han fløy også til avdøde Jeffrey Epsteins private øy og møtte unge jenter, ifølge nye dokumenter frigitt av det amerikanske rettsvesenet.

I 2019 døde Jeffrey Epstein i fengsel etter å ha blitt arrestert for å ha begått overgrep mot mindreårige jenter. Epstein skal angivelig ha begått selvmord på cella som var overvåket med kamera. Ifølge de offisielle kildene skal kameraene ha «sluttet å virke» da Epstein hengte seg selv.

Men i forrige måned kom saken opp på ny. Da ble hans hans partner og hallik, Ghislaine Maxwell, arrestert og siktet for å ha rekruttert tre jenter som ble seksuelt misbrukt av den nå avdøde Jeffrey Epstein.

Sex-orgier

Styrtrike Maxwell og hennes advokater prøvde forgjeves å holde sensitive opplysninger om saken skjult for offentligheten, men en dommer avviste dette, og torsdag ble dokumenter og vitneavhør frigitt.

Der kom det blant annet frem at den tidligere presidenten Bill Clinton hadde møtt to unge jenter på den private øya til avdøde Epstein, skriver The Daily Wire.

Ifølge Newsweek skal vitnet ha fortalt en advokat at hun så Bill Clinton på øya sammen med Maxwell og Epstein, pluss «to unge jenter» fra New York. Vitnet bekreftet også at det var sex-orgier som fant sted på den private øya.

«Lolita-fly» til Oslo

I 2019 skrev Resett at Bill Clinton besøkte Norge med Epstein på «Lolita Express» i 2003.

Den tidligere presidenten kom til Oslo for å promotere stiftelsen The Clinton Foundation. Ifølge Aftenposten skal Norge ha gitt flere hundre millioner kroner til stiftelsen.

På reisen til Oslo i 2003 møtte Clinton statsminister Kjell Magne Bondevik, spiste lunsj med kong Harald og hans familie og holdt tale ved Universitetet i Oslo.

De nye dokumentene som nå er blitt frigitt har i skrivende stund ikke fått oppmerksomhet i den etablerte pressen.

Men på sosiale medier raser debatten. Flere hevder at Bill Clinton er ferdig. Se reaksjonene under.

