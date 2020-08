annonse

De ligger strødd på fortauene, de dumpes i havet og de blir parkert hvor som helst. Kommer hvesende bak deg i 20 km/t. Uten lyd og ringeklokke. De plager borgere, særlig blinde, uføre, handicappede og eldre. Vi snakker om den «miljøvennlige» hipsterdoningen kalt elsparkesykkel. Ikke at noen sparker en kalori der de samtidsriktig, stolt og flott STÅR på «sykkelen».

– Elsparkesyklene har vært et kjærkomment supplement til byen, men det har gått over alle grenser og blitt til en aggresjon, sier Raymond Johansen til VG.

Nå skylder byrådslederen i Oslo på regjerningen for at doningene terroriserer miljøhovedstaden anno 2019. Retorikk lignende selveste tåkefyrsten, Jonas Gahr Støre. Raymond har ikke sett de elektriske doningene slengt rundt i byen før nå?

El = elektrisk energi som «ikke koster noe», som selvsagt er fornybar fordi den ikke er like synlig i miljøbudsjetter. Sykkel = et fremkomstmiddel du puster og peser med, bruker egen energi og minimalt med sykkelolje, for å skape strøm i den ustabile frontlykten med. Dette klinger storby, MDG, Europa, fri flyt av dum, dummere, dummest-energi og total mangel på respekt for hva en by egentlig er. (Og behøver.)

Idiotene står på fortauet og jubler

I mangfoldet utviser man respekt for hverandre. Høflig går man bak eller til siden for dem som mener mest om en destruktiv utvikling av landet og byen. Slik MDG og SV er eksperter på. Men når det kommer til deres eget fremkomstmiddel: elsparkesykkelen, går de midt i gatene og jubler. Vil kanskje at en hel by bare skal «sparke» det som skjer i stykker?

Hva med en el-gåstolen, eller en el-rullestolen, som faktisk er nødvendig for fremkomst i samfunnet, kan de nå få kjøre fritt i opptil 20 km/t?

Byer skal man bo i, ikke ødelegge

Hadde det ikke vært for at byene nå blir «avbilifisert» og åpnet opp for et «levende byliv» med ubrukte og dyre utemøbler, ufrivillige gågater, betaling for å parkere hjemme hos deg selv, sponsede elbilparkeringsplasser, sponsede elsykler og nå: El-«sparke»-sykler strødd der du går, så hadde ikke dette kommet opp som et problem for regjeringen, som strengt tatt har viktigere ting å bry seg om.

Siv Jensen fremmet tohjulingene, de du nå kan bruke mens du patter på en lakrispipe, hvis du gidder, men den kampen er «vunnet» og FrP er ute av regjeringen.

Raymond vingler i et farlig landskap

Nå må Raymond «i midten» tenke seg om. Enten må han refse MDG, eller påstå at dette er et villet fenomen fremmet av en blåblå (tidligere såkalt blåbrun) regjering, eller spørre om dette europeiske storbyfenomenet er noe MDG tar avstand fra. Tar MDG avstand fra elsparkesykler? De skader jo folk.

Elsparkesykler er et «grønt» fenomen. Ingen tjener særlig på det, annet enn selskapene bak metallskrotet. Tidsriktig og miljøvennlig. De kom inn bakdøren, og byrådet brydde seg om det før nå. Nå som skrotet i gatene og fortauene er kritisert i offentligheten. Med andre ord så er du, ja du Raymond, en falsk og ikke særlig oppdatert politiker.

El-«sparke»-syklene kom i 20 km/t. Du hørte dem ikke. Så dem ikke, selv om flere av dem skubbet ganske hardt borti deg. Du sitter øverst i Oslo og bestemmer at Oslo skal bli slik eller slik. Spør nå for guds eller xxxxs skyld egne borgere, ikke bare MDG, før du lar byen vi alle bor i, før du lar den rasere. Og du kan ikke, Raymond, kritisere en regjering for et problem du lot passere under din radar.

Dette er noe som er langt nede på listen over det regjeringen ennå kan fikse etter Jens’ retrett til NATO/EU/verden. Sparkesyklene «dine» er irriterende nok. Rydd opp selv. Ikke skyld på regjeringen. Det er nok av organisasjoner som i dag setter «syklene» opp og ut i veiene. Hvorfor ikke snakke med dem? Få litt gratis hjelp? Det er mange som vil ha skrotet vekk.

Hareide er en grønskolling

Men du har mage til å skylde på den stakkarslige KrF-samferdselsministeren Knut Arild Hareide. Mannen bruker sikkert sykkelhjelm. Men kan du se ham for deg på en elsparkesykkel? Hareide kom inn i regjeringen som en sviker fra høyresiden som ville til venstresiden, ville lage regjering med Støre, men som siden sa ja takk! Til plass i Ernas regjering på høyresiden, mannen kan trafikkreglene. Går på gult.

Normal sunn fornuft tilsier at elektriske doninger som skal kjøre på veier må følge trafikkreglene. Elsparkesykler er jo å definere som dårlige mopeder. Teknisk sett.

Kjørbare veier for elektriske og fossile kjøretøyer blir det blir mindre og mindre av i Oslo. Det som for bare noen måneder siden var normale og ferdbare veier med en bil eller en moped er nå stengt, men ikke for elsparkesykler. De kjører og parkerer hvor som helst.

Men burde de ikke parkere som vanlige kjøretøyer, slik la eierne betaler det det koster å parkere i Oslo og andre storbyer? På dertil egnede steder. Da hadde vi kanskje ikke hatt så mange irriterende sparkesykler igjen?

Men hvem er eiere? Oslo kommune? Hvorfor har dere bare latt dette skje?