Et stadig mer desperat og isolert Kina skifter igjen strategi, og får velvillig bistand fra venstresiden i Vest-Europa og Nord-Amerika.

Innen internasjonale relasjoner har 2020 allerede blitt et år av de uovertrufne. Diplomater, politiske analytikere og sinologer har måpende kunnet bivåne hvordan Kina har skutt seg selv i senk på den globale politiske arenaen.

Etter utbruddet av coronavirus-pandemien var Kinas respons på internasjonal kritikk å vekselvis håne og true vestlige land. Kina fikk imidlertid så mange uvenner at strategien ble avblåst, og regimet i Beijing instruerte sine ambassadører til å være mer ydmyke når anklager mot Kina skulle imøtegås.

Den andre strategien fungerte imidlertid heller ikke, og etter to mislykkede forsøk på å henholdsvis skremme verden til taushet og overbevise verden om Kinas uskyld lanserer Kina nå sin tredje diplomatiske strategi: Det er USA som er skurken.

Regimet i Beijing har nemlig innsett at USA er ved å lykkes med å skape en «Kina mot Vesten»-orden i de internasjonale relasjonene og ikke minst i vestlig opinion. Derfor endres strategien til å fremstille USA som en trussel mot fred og samhold i verden. Washingtons handlinger mot Beijing truer hele menneskeheten, heter det.

Heri inngår spredningen av et narrativ om at USA har fremprovosert Kinas rasende oppførsel. Med andre ord er Kina egentlig ikke så trassig og irrasjonell som vi har sett i år – det er USA som bevisst har krenket kineseres nasjonale stolthet for å tvinge Beijing til å dempe de hjemlige gemyttene gjennom fasthet og tøff retorikk.

Til å implementere strategien får kommunistdiktaturet aktiv bistand fra venstresiden i Vest-Europa og Nord-Amerika. Nylig ble den internasjonale konferansen «No to the New Cold War» arrangert, som samlet deltakere fra freds- og andre NGO-er i 48 land.

– Vi merker oss de stadig mer aggressive uttalelsene og handlingene som USAs regjering retter mot Kina. Disse utgjør en trussel mot verdensfreden, lyder uttalelsen som deltakerne vedtok. Uttalelsen ble flittig oppfulgt av kinesiske statsmedier.

Som Resett delvis har formidlet, har USA innført et hundretalls sanksjoner og andre tiltak mot Kinas regime, bedrifter og privatpersoner, mens Kina stort sett bare har kunnet svare med samme mynt. Dette skjer samtidig som USA får andre land til å snu ryggen til Kina, herunder ikke minst den kinesiske teknologi-giganten Huawei.

Kommunistpartiets generalsekretær Xi Jinping har helt sluttet å uttale seg om landenes bilaterale forhold, som nå stort sett overlates til Kinas utenriksdepartement og statsmediene. Dette tolkes som at Beijing nå forsøker å unngå fullt diplomatisk brudd fra USA.

Dette har de norske hovedstrømsmediene mest forbigått i stillhet, siden det ikke passer inn i NRK og andres ideal om USA og Kina som økonomisk, militært og formodentlig ideologisk jevnbyrdige parter i en bipolar verdensorden.