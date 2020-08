annonse

Borgere på Oslos ytre østkant er frustrerte over tilstandene i sitt nærmiljø etter at en kvinne fortalte at hennes sønn ble overfalt og ranet av en gjeng.

En kvinne skrev 22. juli i et innlegg på Facebook at hennes sønn ble mishandlet av seks til syv personer, beskrevet som «utlendinger, sannsynligvis somaliere», og ranet for penger som han hadde tjent på bladsalg. Den påståtte hendelsen skal ha funnet sted på Grorud.

– Det skjedde i parken ved bussholdeplassen. De kom inn fra skogen der, muligens fra Romsås. Alle bar munnbind. Han hadde dratt opp buksebenet for et sjekke sår på leggen, og gjengen slo ham ned, og sparket og sparket på såret hans. Han nektet i det lengste å la dem få pengene, skriver kvinnen.

– En av dem holdt også kniv mot strupen hans.

Våt av blod

Ifølge kvinnen var det andre folk omkring, som skal ha unnlatt å gripe inn og hjelpe sønnen hennes.

– Flere så dette, og ingen grep inn. Ingen ringte politi heller. Så stakk de av. En bussjåfør på holdeplassen nektet å la sønnen min bli med på bussen, fordi han ikke ville ha blod i bussen. Sønnen min måtte ta neste buss, og kom til meg med bukseleggen våt av blod. Han kunne ikke beskrive noen av dem for meg fordi det var mørkt, skriver hun, og legger til at sønnen kom til henne med «store smerter».

Den fortvilte moren skriver at hennes sønn mente at det ikke ville gi noen resultater å ringe politiet etter den angivelige hendelsen, ettersom han ikke ville kjenne igjen gjerningsmennene.

På Grorud sent ikveld 6 -7 Utlendinger, sannsynligvis somaliere mente han, mishandlet sønnen min og stjal pengene hans… Publisert av Sandra Heidene Tirsdag 21. juli 2020

Provoserer

Innlegget har i skrivende stund fått godt over 200 reaksjoner, over 300 delinger, samt hundrevis av kommentarer. Mange lar seg provosere over det kvinnen skriver, og knytter den angivelige hendelsen til norsk innvandrings- og justispolitikk.

– Skremmende tid vi lever i, og råskapen får bare lov å herje videre vilt. Nå må politikerne våkne, skriver en.

– Er så lei dritten i Groruddalen at jeg spyr! Sånt skjer hele tiden her, de er helt gale og utemmet. Politihelikopteret er stadig over her, bilbranner, vold og faenskap. Politi med visir, skuddsikre vester og «gunnere» er ikke uvanlig. Men politikerne vil ikke se det, så da får de holde på. Oslo er ødelagt, skriver en annen.

– Dårlig gjort

Andre stiller spørsmål ved om bussjåfører i hovedstaden egentlig har anledning til å nekte å ta inn passasjerer, som beskrevet i historien.

– Veldig dårlig gjort av bussjåføren å nekte å ta ham inn, har de virkelig lov til dette?

Resett har kontaktet kvinnen på Facebook med forespørsel om intervju. Ettersom hendelsen ikke er politianmeldt, kan den ikke bekreftes fra politiets side.