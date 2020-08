annonse

En ny regel for bruk av kortautomat har skapt irriterte kunder og oppgitte selgere. Tone Gimle så at hun var trukket 1000 kroner fra kortet, selv om hun kun fylte for 700 kroner.

Nettavisen skriver at bensinstasjonen skyldte på BankAxept og de sa det var en teknisk feil. Men at hun skulle få det igjen om noen dager. Foreløpig har hun ikke sett noe til summen

Daglig leder i Driv Energi AS Ronny Morken forteller om rekke henvendelser om feil beløp.

– Dette kom like overraskende på oss som på kundene. Regelverksendringen trådte i kraft i juli i år, uten at dette ble kommunisert til verken oss eller bilistene. Vi får en del spørsmål, og jeg forstår at dette er fortvilende for kundene.

På BankAxepts nettside kan vi lese følgende:

«Nytt fra i sommer er at ved betaling av drivstoff på pumpa, vil banken din reservere et beløp på kontoen din før tankingen starter. Normalt reserveres det 1500 kroner, eller tilgjengelig saldo hvis du har mindre enn 1500 kroner på kontoen. Du kan fylle for inntil det reserverte beløpet. Når du er ferdig å tanke, vil reservasjonen bli annullert og erstattet med det endelig beløpet det ble tanket for. Tilbakeføringen skal normalt skje i løpet av sekunder.»

Morken har har erfaring med reservasjoner på kredittkort, men ikke på vanlige debetkort. Han forstår at det kan være irriterende, særlig på slutten av sommerferien. Om de har også brukt kortet flere steder, slik som hotell og liknende og sitter igjen med flere tusen i utestående. Det kan ta flere dager før saldoen rettes opp igjen.

Daglig leder Eivind Gjemdal i finansnæringens infrastrukturselskap, Bits AS. Sier at regelendringen kommer på bakgrunn av et ønske fra kjedene. Det er for å imøtegå forsøk på svindel. Kjedene taper store summer på at uærlige kunder flytter pengene fra kontoen under tanking. Derfor har de innført en forhåndreservasjon på 1500 kroner og når tankingen er over skal den slettes og riktig beløp trekkes.

– Fyller man for 600 kroner, skal reservasjonen slettes øyeblikkelig og det endelige beløpet trekkes fra konto. Vi har dessverre sett at en del kunder er rammet av noen feil på systemet, som har gjort at det har tatt lenger tid å få tilbake pengene på konto. Det beklager vi! Det er ikke slik systemet skal fungere, sier han.