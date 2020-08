annonse

Klimaforsker Cicero, Bjørn Samset skriver på Facebook at han ofte får ufine tilbakemeldinger etter uttalelser om klimaendringer. Dette skriver han i forbindelse med at en kollegia har skaffet seg skjult telefonnummer og logget seg av sosiale medier.

Bjørn Samset er en profilert klimaforsker og er en jevnlig spaltist i Morgenbladet. Han er sterk i troen på menneskeskapte klimaendringer og ville ikke stille til debatt med Klimarealistene. Begrunnelsen var at Cicero ikke deltar i debatter med legfolk som fornekter klimavitenskapen.

Samset har også opplevd ubehageligheter.

– Jeg har, heldigvis, unngått trusler, men formidlingen min har blitt sammenlignet med propagandaen til nazi-Tyskland. Jeg har også blitt anklaget for uredelighet, som for oss forskere er mest alvorlig, sier han til Khrono.

En bakside ved å være fremme i offentligheten er at en opplever å bli forfulgt på nett. Det er personer som alltid kommer med negative kommentarer. Samset føler at det er demotiverende.

– Det er egentlig det mest slitsomme. Når det er motargumenter av den vanlige typen, vet jeg hva jeg skal svare. Men den typen stråmannargumentasjon, som at jeg er kjøpt og betalt, at jeg ikke er en ekte forsker – det sliter mer på meg enn et kommentarfelt under en sak.

Men han føler seg selv heldig, han tar ikke tilbakemeldingene altfor tungt. Det viktigste for han som klimaforsker er å være synlig og delta i klimadebatten.

– Den første grunnen er rent egoistisk. Å tvinge meg selv til å forklare og fortelle er utrolig lærerikt for meg. Den andre og viktigste grunnen er at vi må gjøre noe raskt om vi skal få ut godt utfall, og det krever at vi alle har kunnskap om klimakrisen.

Han mener at klimaforskning er verdiløs om den ikke bli kommunisert. Ikke bare i fagmiljøer, men også til folk flest.

– Skal vi få skattebetalernes penger, må vi skape en forståelse for hvorfor vi gjør det vi gjør, sier Samset.

