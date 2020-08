annonse

Skillet mellom satire og virkelighet er kanskje i ferd med å viskes ut. Det inntrykket får man i det minste av å lese Klassekampen.

I fredagens utgave er det Susan Barr fra Snarøya som slippes til. Hun mener at nå som «vi er blitt så oppmerksomme på symbolikken som statuer og historiske navn bærer i seg,» er en åpenbar konsekvens som melder seg.

– Mens vi konstaterer at en hvit manns navn ble fjernet fra Afrikas kart da Rhodesia ble til Zimbabwe er det lett å overse at Amerika, både Nord og Sør, er oppkalt etter en hvit europeer, italieneren Amerigo Vespucci, skriver hun og fortsetter:

– Er det egentlig greit at denne hvite mannen som hjalp til å åpne opp det store landområdet i vest for europeisk plyndring skal hedres daglig gjennom navnet til et stort land og et mye større kontinent?

Resett konstaterer at Klassekampen plasserte Susan Barrs innlegg under Meninger og ikke under Satire. Dog vi er litt i tvil om dette forslaget på trykk i «Venstresidas avis».