Ola Borten Moe er nestleder i Sp, men vel også en rebell. I flere utspill den siste tiden har han utfordret politisk korrekthet. Nå sist om USA.

«USA er kanskje det beste eksemplet på at vi overhodet ikke skjønner hva som skjer og hvorfor,» skriver Borten Moe i et innlegg på NRK.

Han mener norske medier forsterker dette ytterligere. Dermed forsterkes nordmenns etablerte verdensbilde, uten motstemmer.

«De bidrar dermed til en avstand som på mange vis er kunstig i forholdet til vår viktigste allierte: militært, historisk, kulturelt og langt på vei økonomisk.»

Borten Moe, som er født i 1976, skriver at han er «vokst opp med en nær unison fordømming av alle republikanske presidenter», fra det han oppfatter «som en samlet norsk presse og opinion.»

– Hva er det vi ikke forstår med USA? spør han.

Til det mener han at nordmenn «har en tendens til å tenke at verden ville vært et mye bedre sted om alle hadde vært som oss, tenkt som oss og organisert seg som oss.»

Nordmenn ender med å se «verden gjennom utpregede norske øyne, med god hjelp fra alle norske mediehus,» skriver han.

Borten Moe mener det er et problem mest for oss selv her i landet.

Han anbefaler oss å prøve å forstå USA på landets egne premisser.

