Pastor Frank Gunnar Håvik mener staten nekter migranter å skifte tro. Han har hatt mange konvertitter i menigheten, og ser en svakhet i systemet.

– Når en flyktning kommer til tro ringer alarmklokkene i UNE. Det ser ut til at deres innstilling er at konvertering skjer kun for å skaffe seg en mulighet for opphold i Norge, skriver han i Vårt Land.

Håvik har vært med i nemndmøter og rettssaker med migranter. Han har skrevet attester på konvertitters aktivitet og liv som kristne. Men alle som har konvertert møter mistenksomhet, og de blir sjelden trodd, hevder han.

Han forstår at konvertittsaker er vanskelig for Utlendingsnemnda (UNE). De kunne først ikke gi han et svar på hva en reell konvertitt er. Senere fikk han imidlertid en definisjon på e-post.

«…konvertering handler om ens indre religiøse overbevisning hvor man går fra en tro til en annen tro, og at dette er noe dypt personlig for den enkelte. Når uttrykket reell brukes, er det som vi viste til, for å skille en som anfører konvertering for å få oppholdstillatelse i Norge uten å faktisk ha forlatt sin opprinnelige religion, fra en som har konvertert.»

– Hvem avgjør konvertittsakene i UNE? Svaret vi fikk, gjør oss urolige. «Det er som oftest opp til den enkelte saksbehandler,» var svaret. Da vet vi at i de fleste tilfeller blir de avgjort uten at vedkommende møter konvertittene og uten bruk av sakkyndige med tros-kompetanse, skriver han.

UNE vedgikk også at de ikke hadde noen sakkyndige med tros-kompetanse, og at saker med konvertitter er de vanskeligste sakene.

Håvik skriver videre at UNE ikke har fått rapportert om noen problemer for de som er sendt tilbake til Afghanistan. Det mener han er usant. UNE har fått tilbakemeldinger på motsatt, men de fastholder fremdeles at det ikke dreier seg om reelle konvertitter.

– Vi snakker faktisk om en forfølgelse av troende og at våre myndigheter nekter flyktninger å skifte tro, sier pastor Håvik.