Mímir Kristjánsson er tidligere redaktør i Klassekampen og nå aktiv Rødt-politiker i Stavanger. I et innlegg er han også blitt USA-ekspert.

Rødt er partiet som sprang ut av marxistene og sovjetapologetene i AKP-ml. I et innlegg i Klassekampen kommer Kristjánsson med en analyse av hvite amerikanere. Han mener at å «være hvit er for mange amerikanere så viktig at de glemmer alt annet som finnes i verden.»

«Hvordan kunne Trump slå Clinton?» spør Rødt-politikeren. «Fordi han vant overlegent blant hvite velgere. Tall fra Pew Research Center viser at 62 prosent av de hvite stemte på Trump, 39 prosent for Clinton.»

Og deretter kommer analysen til Kristjánsson:

«Å være hvit er for mange amerikanere så viktig at de glemmer alt annet som finnes i verden. Milliardærarvingen Trump økte republikanernes andel blant de fattigste velgerne med 16 prosentpoeng. Et flertall hvite kvinner stemte på Trump, til tross for at han i løpet av valgkampen ble grundig avslørt som kvinnehater.»

Trump har uttrykt sterk interesse for kvinner, men hvor har Rødt-politikeren det fra at det dreier seg om «hat»?Andre vil kanskje hevde at Trumps mange affærer like godt kan tyde på at han elsker snarere enn hater kvinner, men på venstresiden er muligens interesse for kvinner og sex det samme som hat.

– Blendende hvithet

«Hvor kommer denne blendende hvitheten fra?» spør han videre og svarer:

»De hvite utgjør 74 prosent av USAs befolkning. De har så å si ingenting til felles. Innenfor denne gruppen finner vi bunnløs fattigdom og meningsløs rikdom. De har ulikt kjønn, ulike opprinnelsesland og ulike religioner. Det eneste som binder dem sammen er mangelen på brune pigmenter i huden, og 150 års systematisk splitt og hersk-politikk fra den amerikanske eliten.»

Man kunne kanskje også svare at det som binder «de hvite» sammen er forestillinger i Mímir Kristjánssons hode, kombinert med et lenge inngrodd hat på venstresiden mot USA (og alt vestlig).